Segundo o município, o novo equipamento custou cerca de 316 mil euros e disponibiliza 40 boxes.

O espaço conta com zonas interiores e exteriores cobertas e um pátio descoberto.

Citado num comunicado enviado à Lusa, o presidente da Câmara de Fafe, Raul Cunha, salientou a importância da obra e refere que a sua concretização se enquadrou nas “políticas de proteção animal que a autarquia tem vindo a desenvolver”.

O autarca apelou, também, “ao sentido de responsabilidade de cada cidadão para o flagelo do abandono animal”, recordando, por outro lado, que os trabalhos realizados decorreram do orçamento participativo de 2016.

“Perante aquele desafio, entendemos que era uma oportunidade para criar um espaço com maior dignidade e qualidade”, destacou.

Fonte municipal assinala que a localização do edificado foi articulada com as instalações que já existiam, tendo em conta a vegetação, a morfologia do terreno e a exposição solar, para “promover as melhores condições de funcionamento”.

Segundo explica a autarquia, a Associação de Defesa dos Direitos dos Animais e Floresta (ADDAF) é a entidade responsável pelo trabalho de voluntariado no canil municipal, com a qual o “município tem estabelecido vários protocolos para aumentar os índices de eficácia” do equipamento e “uma melhor qualidade de vida para os animais alojados”.

Viviane Ramos, presidente da ADDAF, também citada no comunicado, assinala que, no novo espaço, “os animais têm dignidade”, porque tem “todas as condições”.

“Os animais são bem tratados e saudáveis. Estamos muito felizes e agradecidos por este projeto se ter tornado realidade”, acrescentou.