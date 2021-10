A batalha do orçamento está perdida. Agora, depois de chumbado o orçamento, os partidos preparam-se para novas eleições. Do lado do PS, surge o alerta para o risco da direita chegar ao poder, mas o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, acredita se mantêm todos os cenários em aberto para formar governo e admite que a geringonça possa ser retomada, caso o PS não consiga a maioria absoluta.

Hoje, naquele que foi o primeiro Conselho de Ministros após o chumbo do Orçamento do Estado, foi decidida a aprovação do desconto de 10 cêntimos de combustível por mês, até 50 litros. O apoio entrará em vigor dia 10 de novembro e tem duração prevista até março de 2022, o que representa uma despesa de 130 milhões de euros nas contas do Estado.

Em conferência de imprensa no final da reunião, o secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, explicou que o programa funcionará de forma semelhante ao IVAucher, sendo transferido diretamente para a conta do contribuinte, que terá de pagar com cartão bancário.

O secretário de Estado explicou ainda que, caso não seja usado o desconto, de 10 cêntimos por 50 litros, ou seja, cinco euros, num mês, irá acumular com o valor do mês seguinte.

Além desta, e outras medidas, foi também aprovada a resolução que prorroga a situação de alerta, devido à pandemia, até às 23h59 de dia 30 de novembro de 2021, em todo o território nacional continental. O país está em situação de alerta – nível de resposta a situações de catástrofe mais baixo previsto na Lei de Bases da Proteção Civil – desde o dia 1 de outubro e esta terminava este domingo.

A ministra da Saúde alertou também para “um agravamento” da situação epidemiológica da pandemia de covid-19 na última semana, reiterando, porém, que este cenário “era de alguma forma esperado”.

“A situação epidemiológica no país ao longo da última semana conheceu um agravamento, este agravamento acompanha aquilo que é a situação europeia”, afirmou Marta Temido, na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros.

A ministra da Saúde avançou também que as estimativas e as análises de modelação epidemiológica realizadas pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge apontam para 1.300 casos confirmados no dia 7 de novembro, caso se mantenha o atual risco de transmissão.

Marta Temido destacou ainda que, apesar deste contexto favorável, “o vírus continua a transmitir-se e a circular e, embora causando doença menos grave e consequências fatais em número menos significativo, a uma maior circulação do vírus tende a corresponder um maior número de casos de doença”.

A ministra sublinhou também que novas medidas de confinamento ou eventuais adaptações das atuais “far-se-ão se for necessário em devido tempo e sempre com a análise” do quadro de referência definido, que neste momento “é apenas de crescimento da transmissão”.

Ainda esta quinta-feira, primeiro-ministro português, António Costa, e dez ministros do governo português marcaram presença em Espanha, na 32.ª cimeira entre Portugal e Espanha, que começou hoje em Trujillo.

António Costa foi recebido pelo homólogo espanhol, Pedro Sánchez, numa cerimónia com honras militares no castelo da povoação e, em declarações aos jornalistas, reformulou o discurso sobre as concretizações da Cimeira Ibérica, evitando assim responder às questões sobre a crise política na sequência do chumbo do Orçamento de Estado.

O primeiro-ministro justificou que "há regras que devem ser cumpridas e mantidas. A política nacional discute-se em Portugal. Aqui discutem-se relações internacionais" e que "quanto à realidade política portuguesa, ela desenvolver-se-á, serena, como sempre em Portugal". Assim, as perguntas dos jornalistas portugueses sobre a crise política ficaram sem resposta.

Mas, enquanto os partidos se preparam para eleições antecipadas, há ainda lugar para a resolução de questões internas e à direita há lideranças “em jogo”.

Nos próximos meses, o PSD terá de escolher o candidato às legislativas. Os apoiantes da candidatura de Rangel já começaram a recolher assinaturas e pedem conselho nacional extraordinário para antecipar o congresso de janeiro para 17,18 e 19 de dezembro, apenas duas semanas depois das eleições diretas. O requerimento a antecipação do Congresso já foi entregue esta quinta-feira na sede, com 68 assinaturas de conselheiros nacionais com direito a voto, incluindo os antigos presidentes Rui Machete e Luís Filipe Menezes.

Paulo Rangel afirmou concordar com a realização das diretas a 4 de dezembro e defendeu ainda que as eleições legislativas deveriam realizar-se no final de fevereiro.

Além disso, anunciou ainda Miguel Poiares Maduro, ex-ministro de Passos Coelho, como o coordenador das bases do seu programa eleitoral e Fernando Alexandre, ex-secretário de Estado de Passos Coelho, como economista responsável pela área económica.

Já no CDS, Francisco Rodrigues dos Santos admite adiar o congresso para preparar as legislativas, mas Nuno Melo não pretende abdicar da reunião do partido. Está ainda marcada uma reunião presencial da comissão política para esta quinta-feira para analisar a situação política do partido e do país.

Quanto ao congresso do CDS-PP, o partido vai discutir amanhã o adiamento, marcado para o último fim de semana de novembro. O líder do partido refere que a decisão foi tomada depois de ter recebido uma carta de líderes distritais a apelar ao respetivo adiamento.

Os atuais líderes do PSD e do CDS-PP, Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos, anunciaram também que vão reunir esta sexta-feira, em Aveiro, para “discutir a atual situação política, na sequência do chumbo do Orçamento do Estado”.

Esta tarde, o Presidente da República – que tinha avisado que, a confirmar-se um chumbo do Orçamento, iria iniciar "logo, logo, logo a seguir o processo" de dissolução do parlamento e de convocação de eleições legislativas antecipadas – confirmou, numa nota publicada o site da Presidência, que, após reunião com o presidente da Assembleia República e o primeiro-ministro, António Costa e o Governo se vão manter no “exercício das suas funções” e que “vai receber amanhã os parceiros sociais, no sábado os partidos políticos com representação parlamentar e reunirá o Conselho de Estado na quarta-feira”.

Agora, que é conhecido o calendário de audiências, aguardemos então a dissolução do Parlamento.