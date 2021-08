O Haiti voltou a tremer, mais do que tremeu em 2010

O país mais pobre do continente americano, que ainda guarda a memória do sismo de 12 de janeiro de 2010, com magnitude 7, que destruiu a capital e várias cidades de província, tremeu este sábado de manhã, abalado por um sismo de magnitude 7,2.

O último balanço das autoridades dá de, pelo menos, 227 mortos.

Há 11 anos mais de 220.000 pessoas morreram e mais de 300.000 ficaram feridas na catástrofe que deixou desalojados mais de 1,5 milhões de haitianos, colocando as autoridades e a comunidade internacional perante o colossal desafio de reconstrução de um país sem registo de propriedade de terras ou regras de construção.

Sem conseguir superar esse desafio de reconstrução, o Haiti, que é também regularmente atingido por furacões, mergulhou em dez anos numa crise sociopolítica aguda.

Portugal ultrapassa o milhão de casos de covid-19

Portugal ultrapassou este sábado um milhão de casos de infeção pelo novo coronavírus. O cenário que em fevereiro de 2020, ainda antes de ter sido detetado qualquer caso de covid-19 no país, a diretora-geral da Saúde disse que era o pior cenário, um milhão de portugueses infetados, aconteceu.

De resto, quase tudo foi diferente do que alguma vez pensámos que iriam ser estes últimos 530 dias da nossa vida. Recorde aqui os principais marcos da história de um país e de um mundo mergulhados numa pandemia.

Brunooo

Este sábado já teve um cheirinho a um sábado de outros tempos. Com o regresso dos principais campeonatos (só falta Itália dar o pontapé de saída) e do público aos estádios, este foi quase um daqueles dias de futebol de tempos normais. E que dia.

O principal destaque português foi além-fronteiras, com Bruno Fernandes a assinar o primeiro hatrick com a camisola do Manchester United na jornada inaugural da Premier League.

Quem não se deu tão bem na estreia naquela que é considerada por muitos a melhor liga do mundo foi Bruno Lage. O Wolves batalhou, mas não conseguiu evitar a derrota por 1-0 diante do Leicester.

Flutuando entre o melhor e o pior, ainda em Terras de Sua Majestade, Diogo Jota marcou o primeiro golo da vitória do Liverpool sobre o Norwich.

Em Portugal, SL Benfica e Sporting CP entraram em campo. Ambos venceram e lideram à condição a liga portuguesa.