A presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), Helena Rodrigues, disse desde logo que a proposta do Governo

na proposta do Governo quanto aos assistentes técnicos e aos assistentes operacionais. No entanto, é consensual nas críticas de que “a proposta é insuficiente porque vai criar condições para que os anos seguintes, 2023 em concreto, possam vir a ser objeto de perda de poder de compra dos trabalhadores”.

Por fim, o coordenador da Frente Comum de Sindicatos, Sebastião Santana, considerou também que a proposta

fica "muito aquém" da inflação e não responde aos problemas dos trabalhadores

. Questionado sobre as declarações do primeiro-ministro, António Costa, que garantiu na semana passada, no parlamento, que a proposta não desonraria o Estado, Santana comentou que "questões de honra e de moral não costumam caber nas mesas negociais". "Nós não vamos apelidar a proposta de desonrosa do Estado, mas vamos classificá-la como insuficiente e que vai levar ao empobrecimento dos trabalhadores", acrescentou.