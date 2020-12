Um protótipo do futuro foguetão que a SpaceX está a preparar para missões a Marte caiu e explodiu durante um lançamento de teste realizado no estado do Texas, nesta quarta-feira, dia 9 de dezembro.

A SpaceX, porém, mostrou-se otimista com o teste. "TESTE INCRÍVEL. PARABÉNS EQUIPA!", foi a mensagem com que terminou o vídeo em direto do lançamento, mesmo após a explosão ocorrida.

“Marte, aqui vamos nós!”, comemorou Elon Musk, fundador da empresa , através da sua conta no Twitter, minutos após o teste.

O fundador da SpaceX exaltou as partes bem sucedidas do teste, como a descolagem, a mudança de direção durante o voo e a trajetória de aterragem precisa antes da explosão. Para além disto, referiu que o excesso de velocidade na descida foi o que causou o acidente do foguetão batizado como "Starship 8".

“Temos todos os dados de que precisávamos! Parabéns à equipa da SpaceX!”, rematou ainda.

No teste de lançamento desta quarta-feira, o foguetão descolou e subiu numa linha aparentemente reta, antes de serem desligados em sequência dois motores. Após 4 minutos e 45 segundos de voo, um terceiro motor foi desligado e o foguetão iniciou a sua descida na posição programada. No entanto, atingiu grandes velocidades nesta tentativa de aterragem, e, apesar dos esforços da SpaceX, ao reiniciar os motores segundos antes do foguetão alcançar o solo, não foi possível evitar a explosão que acabaria por ocorrer.

Como parte de uma série de testes que visam desenvolver a próxima geração de foguetões da empresa, protótipos menores já tinham sido lançados. Ainda assim, sempre com tempos inferiores a um minuto no ar.