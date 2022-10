O que aconteceu na ponte da Crimeia?

Pelo menos três pessoas morreram numa explosão que danificou a ponte da Crimeia, que liga a Rússia a esta península ucraniana anexada, anunciaram os investigadores russos.

A ponte, que foi alvo de uma explosão provocada por um camião-bomba, é um símbolo da anexação da Crimeia e é considerada uma infraestrutura cara para o presidente russo Vladimir Putin.

De acordo com as agências de notícias RIA Novosti e Tass, a explosão resultou de um incêndio num depósito de combustível.

O Comité de Investigação, órgão responsável pelas principais investigações criminais na Rússia, alegou ter “estabelecido a identidade do proprietário do camião”, um homem residente na região de Krasnodar, no sul do país, e que é suspeito de estar na origem da explosão.

“Foi aberta uma investigação no seu local de residência. A rota do camião e os seus documentos estão a ser estudados”, acrescentaram os investigadores.

Segundo a União das Seguradoras da Rússia, os danos causados à ponte devem ficar entre os 3,3 milhões e os 8,2 milhões de euros.

O que diz a Ucrânia sobre o sucedido?

A Ucrânia não assumiu oficialmente a responsabilidade por este ataque.

No entanto, o líder parlamentar do partido do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deu a entender que o incidente foi uma consequência da tomada da Crimeia por Moscovo e das tentativas de integrar a península na Rússia.

“A construção ilegal russa está a começar a desmoronar e a pegar fogo. A razão é simples: se se construir algo explosivo, mais cedo ou mais tarde isso vai explodir”, escreveu David Arakhamia, líder do partido Servo do Povo, na rede de mensagens Telegram.

“E isto é apenas o começo. Entre muitas outras coisas, a construção confiável não é algo pelo que a Rússia seja particularmente famosa”, concluiu.

A Rússia reagiu, entretanto, às declarações de Kiev, considerando que a reação ucraniana constitui um sinal da “natureza terrorista” da Ucrânia.

O tráfego já foi retomado?

A circulação rodoviária na ponte esteve cortada, apesar de se tratar de um ponto de acesso chave que a Rússia construiu depois de ter ocupado e anexado a Crimeia da Ucrânia, em violação do Direito Internacional.

Contudo, o tráfego ferroviário foi depois retomado na ponte. Segundo a empresa Grand Service Express, que opera conexões entre a Crimeia e a Rússia, dois comboios deixaram a península no início da noite para Moscovo e São Petersburgo.

“Os comboios vão atravessar a ponte da Crimeia”, assegurou a empresa na rede social Telegram.

Antes, o líder da Crimeia, Sergei Aksionov, tinha anunciado a retomada do tráfego de ligeiros e pesados na ponte, horas depois de ter ficado danificada.

“O tráfego de veículos na ponte da Crimeia reabriu. O tráfego está agora aberto para carros e autocarros, com procedimentos completos de inspeção”, disse.