“O todo é maior que a soma das partes”. Partimos daqui, com uma daquelas frases de algibeira que tantas vezes nos permitem resumir a realidade.

O desejo de um país em sair da União Europeia - o todo - já não é tão claro como era antes. Hoje é impossível dizer que um novo referendo ao Brexit transmitiria a mesma vontade. E mesmo não existindo certezas sobre o que seria diferente, sabemos, pelo menos, que a perceção do todo se alterou. Por um lado, porque os protagonistas de há dois anos saíram de cena - nomes como David Cameron, Boris Johnson ou Nigel Farage - ou divergiram entre si dentro da ideia da saída, especialmente no confronto entre uma saída suave e uma saída mais dura -, por outro porque a realidade das partes mudou e a confusão instalou-se.

Na quarta-feira o governo britânico aprovou o rascunho do acordo entre o Reino Unido e a União Europeia, mas não por unanimidade. O todo voltou a ser maior do que as suas partes, mas as acusações a May de ter construído um acordo demasiado favorável à UE, especialmente no que diz respeito ao ponto relativo à Irlanda do Norte, colocam em causa a frase de algibeira.

“O que nós concordámos ontem [quarta-feira] não foi o acordo final. É um rascunho de um tratado. Significa que vamos deixar a UE de uma forma suave e ordenada e define a estrutura para um relacionamento futuro que garante o interesse nacional". Foi com estas palavras, num apelo à salvação do todo, que Theresa May abriu a sessão na Câmara dos Comuns, com um apelo à união e com margem que um "rascunho" pode oferecer para possíveis mudanças.

Mas nem por isso as partes tornaram o debate mais calmo.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, anuncia na quarta-feira que o governo aprovou "coletivamente" o rascunho do acordo do Brexit. créditos: FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA

Os ataques não se fizeram esperar e surgiram um pouco por todo o lado com Theresa May a arriscar ser ela própria uma ilha, isolada de tudo e de todos.

Os primeiros ataques ao acordo vieram da parte Jeremy Corbyn. O líder da oposição disse que May “deve recuar neste acordo mal amanhado que não tem o apoio do Governo, desta Câmara, nem do país no seu todo”, sublinhou. Corbyn acusou ainda o executivo de não ter “ambição para negociar um novo acordo aduaneiro que proteja o comércio, os empregos e a indústria”.

Ian Blackford, a líder do Partido Nacional Escocês no Parlamento britânico, classificou o acordo do Brexit como “morto”, acusando Theresa May de estar sozinha no governo. “A primeira-ministra vem aqui vender-nos um acordo que está morto. Nem o seu ministro para o Brexit o apoia”, atirou.

Depois, puxou o tema que mais debate tem gerado - e que tanto incomodará os escoceses, um país que se manifestou, e expressou eleitoralmente, contra a saída do Reino Unido da União Europeia e com um forte movimento independentista -,: “Há referências a Gibraltar, à Ilha de Mann… e nem uma à Escócia. [...] Um acordo diferenciado para a Irlanda do Norte significa que a Escócia também pode ter o seu acordo diferenciado. Se a Irlanda do Norte pode ficar no mercado europeu, por que não pode a Escócia?”.

A questão da fronteira irlandesa era um dos principais ponto de discórdia entre Bruxelas e Londres, que divergiam sobre o mecanismo para garantir uma solução de recurso na eventualidade de a relação futura entre o Reino Unido e o bloco não estar definida até ao final do período de transição, no final de 2020.

Culminou assim numa solução de recurso, denominada em inglês como "backstop" anunciada na quarta-feira pelo negociador-chefe comunitário para o 'Brexit’, Michel Barnier . O chamado ‘backstop’ (solução de recurso) para a fronteira entre a República da Irlanda e o território britânico da Irlanda do Norte só será ativado caso a parceria futura entre Bruxelas e Londres não fique fechada antes do final do período de transição, que termina em 31 de dezembro de 2020, e poderá ser prolongado uma única vez por uma duração limitada.

Esta solução que, segundo Barnier, “evoluiu consideravelmente desde a proposta inicial da UE” e teve por base a proposta britânica, seria a criação de “um território aduaneiro único” entre a UE e o Reino Unido, no qual as mercadorias britânicas teriam “um acesso sem taxas e sem quotas ao mercado dos 27” e que garantiria que a Irlanda do Norte se manteria alinhada com as normas do mercado único “essenciais para evitar uma fronteira rígida”. Ou seja, uma fronteira que continua a funcionar sem controlos sobre a circulação de pessoas, serviços ou mercadorias.

Na ressaca de um acordo ou quando as partes fazem abanar o todo

No dia a seguir à aprovação do rascunho do acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia, o país acordou num alvoroço. Depois de Donald Tusk ter anunciado esta manhã que pretende marcar um Conselho Europeu extraordinário, com 27 países, para o dia 25 de novembro para “finalizar e formalizar o acordo de Brexit” com o Reino Unido, somaram-se os ecos da insatisfação.

Primeiro foi a demissão do conservador Shailesh Vara, ministro de Estado britânico para a Irlanda do Norte, que considerou que os termos do acordo “deixam o Reino Unido a meio caminho, sem previsão de quando vamos recuperar a soberania da nossa nação”. "Não posso apoiar o acordo de saída concluído com a União Europeia", sublinhou.