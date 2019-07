As eleições decorreram “de forma competente e eficaz, apesar do pouco tempo disponível para preparar as eleições”, que a OSCE considerou “uma oportunidade para consolidar as reformas e as alterações políticas aguardadas pelos eleitores ucranianos”, assinalou em conferência de imprensa Ilkka Kanerva, coordenador da missão de observação da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).

Segundo os observadores, “as liberdades e direitos fundamentais foram respeitados e a campanha foi competitiva, apesar de numerosas más práticas, em particular nas circunscrições maioritárias”, disse.

Os peritos assinalaram que “a votação foi transparente e bem organizada”, com elevado nível de cumprimento dos padrões exigidos. A contagem dos boletins “também foi transparente”, apesar das “deficiências” onde se incluem uma “extensa prática de compra de votos” e “irregularidades financeiras”.

A compra de votos originou 125 inquéritos penais, referiram os observadores, que sublinharam ainda a substituição pelos partidos de um importante número de membros de comissões eleitorais a nível local, no próprio dia da votação.