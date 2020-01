No entanto, Catarina Martins lembrou que “está tudo por fazer” em várias outras áreas, adiantando que o BE irá apresentar as suas propostas em sede de discussão do Orçamento na especialidade.

“O Governo apostou tudo em anunciar um excedente [orçamental] à União Europeia, e apostou pouco em anunciar medidas que podem responder pelas crises no país. E é investindo que o país fica mais forte”, apontou.

Criticou ainda o executivo de António Costa por ter apresentado uma proposta de OE sem negociar com os partidos à esquerda, agindo “como se tivesse maioria absoluta”.

“Não há nenhuma novidade neste Orçamento. Acho, aliás, que está é a sua principal característica, é que não tem novidade. É um Orçamento que cumpre aquilo que foi decidido em anos anteriores mas que não tem novas respostas para os problemas que permanecem ou para os novos problemas com que o país se depara”, disse ainda a líder bloquista.