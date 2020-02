Para compensar a perda de receita, o PSD propõe cortes de 21,7 milhões de euros em gabinetes ministeriais, 98,6 milhões em consumos intermédios e admite que a medida possa implicar uma redução do saldo orçamental até 97,4 milhões de euros, “sem comprometer o objetivo de um saldo orçamental de 0,2% do PIB”.

No domingo, a coordenadora do BE, Catarina Martins, afirmou desconhecer as contrapartidas apresentadas pelo PSD e avisou que não aceitará “cortes cegos” nos consumos intermédios do Estado.

Será que o PSD quer subir ainda mais o ISP (Imposto sobre Produtos Petrolíferos)? Mas há uma proposta que (essa sim) entrou e que é inaceitável, que o Bloco de Esquerda nunca votará, designadamente quando o PSD pretende fazer cortes cegos no Estado sem dizer onde. Diz o PSD que quer cortar cem milhões de euros. Mas é nas escolas, nos hospitais, na justiça ou na segurança?”, interrogou-se a coordenadora bloquista.

Na semana passada, Duarte Pacheco já tinha dito que sem contrapartidas a proposta de redução do IVA do PSD não seria votada.

Questionado sobre medidas de compensação propostas pelo BE para a sua própria proposta de redução do IVA – aumento da taxa do IVA para os hotéis -, o deputado adiantou que o PSD irá votar contra, uma vez o partido considera que tal aumento “seria dar com uma mão e tirar com outra” ao nível da carga fiscal.

Duarte Pacheco negou também que o partido vá propor o aumento de um imposto verde para compensar a medida de descida da taxa do IVA, com o mesmo argumento: “Seria dar com uma mão e tirar com outra e nós queremos reduzir a carga fiscal”.

As propostas dos vários partidos sobre a redução do IVA deverão ser votadas na quarta-feira na especialidade.