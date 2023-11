“Face a 2023, o orçamento da Administração Interna para 2024 alcança o maior investimento de sempre com um total de 2.673 milhões de euros”, disse aos deputados José Luís Carneiro na discussão do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) na especialidade para o setor da segurança interna.

O ministro avançou que a Polícia de Segurança Pública terá mais 88 milhões de euros e a Guarda Nacional Republicana terá também mais 88 milhões de euros.

“As duas forças de segurança têm mais 176 milhões de euros”, frisando que este orçamento tem “boas prioridades”.

O governante precisou que na área da Administração Interna este orçamento “valoriza salários, aumenta o rendimento disponível dos profissionais das forças e serviços, melhora as suas condições de trabalho, corporiza a continuidade do investimento público e prossegue a implementação de políticas públicas estruturais, consistentes e coerentes”.

O ministro da Administração Interna disse ainda que OE2024 “sustenta o propósito de Portugal continuar a ser um dos países mais seguros do mundo, assumindo a prevenção como estratégia de atuação a par da melhoria das respostas operacionais”.