“Os russos atacaram a cidade de Vilniansk (…), na região de Zaporijia, e o “inimigo matou sete pessoas. Dois dos mortos são crianças”, escreveu Fedorov numa rede social, adiantando que 10 pessoas ficaram feridas.

“Uma infraestrutura crítica, uma loja e edifícios residenciais foram danificados”, acrescentou a mesma fonte.

Vilniansk fica a 29 quilómetros a nordeste de Zaporijia, a principal cidade regional, sob controlo ucraniano.

A Rússia afirma ter anexado a região de Zaporijia, mas embora ocupe algumas áreas, não a controla totalmente.

Moscovo já atacou Zaporijia e cidades vizinhas várias vezes desde que a sua ofensiva na Ucrânia começou em 2022, mas nas últimas semanas concentrou os seus esforços principalmente no leste do país e não no sul.

As autoridades ucranianas também anunciaram que os ataques russos contra aldeias da linha da frente na região de Donetsk (leste) deixaram quatro pessoas mortas.

“Na (aldeia de) Zarichne, os russos mataram três pessoas”, disse nas redes sociais Vadym Filachkine, governador ucraniano da região de Donetsk.

O procurador-geral da Ucrânia anunciou mais tarde que outra pessoa, um residente da aldeia fronteiriça de New York, “também tinha sido mortalmente ferida”.

New York tem estado sob intenso ataque desde meados de junho, à medida que as forças russas avançam em direção à cidade de Toretsk.