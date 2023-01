Estas posições foram transmitidas aos jornalistas pela porta-voz do partido, Inês Sousa Real, depois de anunciar que o PAN entregou já um requerimento para que a ministra Maria do Céu Antunes esclareça se teve conhecimento do arresto de contas à sua secretária de Estado demissionária.

“Queremos saber se, tendo conhecimento, qual a razão que a levou a não informar o primeiro-ministro”, António Costa, completou a deputada única do PAN.

Na perspetiva de Inês Sousa Real, “a demissão relâmpago da secretária de Estado da Agricultura” revelou um problema maior no executivo socialista de maioria absoluta. Fez, então, uma alusão a notícias hoje publicadas sobre dúvidas em relação à conduta do novo secretário de Estado do Ambiente, Hugo Pires.

“Depois de todos estes casos, é fundamental que António Costa volte a ter um maior diálogo com a oposição, que regresse o modelo de debates quinzenais com o primeiro-ministro, porque o país não pode estar confrontado com esta instabilidade política. Isto descredibiliza a atividade política e afasta as pessoas da vida pública”, advertiu.

Para Inês Sousa Real, “António Costa tem de pôr um ponto final e, se necessário, que deite abaixo o próprio Governo sem eleições antecipadas e crie um novo”.

“O país não pode estar sujeito a esta deriva de um Governo perdido na sua própria maioria absoluta”, acrescentou.