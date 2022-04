O Papa Francisco assinalou, esta quarta-feira, o dia da sogra durante a audiência geral na praça de São Pedro, no Vaticano.

"Hoje a sogra é uma figura mítica. Não estou a dizer que pensamos nela como o Diabo, mas pensamos sempre nela como uma figura má", começou por dizer o pontífice, citado pelo El País.

No entanto, deixou ainda um recado às sogras e pediu-lhes que "tenham cuidado com a língua".

"Vós, sogras, tenham cuidado com as vossas línguas porque a língua é um dos piores pecados das sogras", disse Francisco, que acrescentou que o ciúme de uma sogra pode ser "um perigo".

O líder da Igreja Católica lembrou que a sogra, além de "mãe", é "idosa" e "avó".

"São também elas mães, são mais velhas e uma das coisas mais bonitas para as avós é ver os seus netos (...) É verdade que por vezes são um pouco especiais, mas deram tudo da sua vida. Pelo menos façam-nas felizes, deixem que continuem a sua velhice com felicidade", disse.

A audiência ficou ainda marcada pelos problemas de saúde que o Sumo Pontífice, de 85 anos, tem vindo a sofrer. Francisco apareceu na praça de São Pedro no papamóvel e percorreu toda a praça dentro do veículo, depois de no dia anterior ter cancelado alguns compromissos por causa de dores no joelho.