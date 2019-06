O papa Francisco receberá no dia 4 de julho o presidente russo Vladimir Putin, anunciou o Vaticano esta quinta-feira, 6 de junho.

"Confirmo que o Santo Padre receberá em audiência no Vaticano o presidente da Federação da Rússia Vladimir Putin em 4 de julho", declarou o porta-voz interino da Santa Sé, Alessandro Gisotti.

O encontro será o terceiro entre o pontífice e o presidente russo. A reunião anterior aconteceu em junho de 2015, quando Francisco pediu a Putin "um esforço importante e sincero para obter a paz" na Ucrânia.

A reunião durou 50 minutos, mais do que as audiências tradicionais do pontífice.

Apenas as audiências concedidas a Barack Obama quando era presidente americano e ao presidente francês Emmanuel Macron foram mais longas.

(Notícia atualizada às 10:22)