Selfies da alma

Diante dos jovens em Tóquio, o Papa, de 82 anos, que falou em espanhol, improvisou, brincou e em alguns momentos perguntou: "Estão a ficar entediados com o discurso ou posso continuar?". Ele pediu às novas gerações que não olhem demasiado para o espelho e comentou que "já inventaram muitas coisas, mas, graças a Deus, as selfies da alma ainda não existem".

Traje japonês

Quando recebeu uma jaqueta colorida conhecida como "happi" no Japão, que costuma ser usada durante festividades públicas, com o seu retrato nas costas entre flores de cerejeira e a mensagem "Te amamos" em espanhol, Francisco ficou tão feliz que a colocou sobre a sua batina branca e levantou o polegar na direção ao público como gesto de aprovação.

Sol, sombra e um exército de guarda-chuvas

O Papa suportou todos os climas que o Japão pode oferecer. Foi recebido na chegada, no sábado, por um clima húmido e rajadas de vento que agitavam a sua batina. Trovões e raios precederam o seu discurso no domingo, em Nagasaki. O pontífice foi protegido por um exército de guarda-chuvas e falou sob uma lona transparente.

Diante do monumento, Francisco rezou ao ar livre e com a cabeça inclinada, molhada pela chuva, o que foi uma das imagens do dia. Algumas horas mais tarde, o clima mudou por completo e a multidão que acompanhou a missa num estádio de baseball de Nagasaki teve de se proteger do sol.

Emoção

Na segunda-feira, em Tóquio, um jovem de 17 anos contou a triste experiência de quando foi retirado com a sua família de Fukushima e de como sofreu com o bullying de colegas adolescentes, a ponto de pensar em suicídio. Com voz forte, mas emocionado, Matsuki Kamoshita pediu aos adultos que nunca mais escondam da sua geração os horrores de uma catástrofe nuclear: "Não quero que morram sem reconhecer nada", disse. No final do discurso, o pontífice teve uma longa conversa com o jovem, que abraçou o Papa de modo espontâneo.

Como uma estrela de rock

Ao entrar de papamóvel no estádio Tokio Dome, onde era esperado por 50.000 pessoas, o pontífice saudou a multidão, sorridente, e recebeu os bebés que os guarda-costas apresentavam, para beijá-los na testa.

Ao descer do veículo, Francisco foi 'atacado' por fiéis que o cercaram. "Agenda pesada para o Papa rock-star", escreveu na sua manchete o jornal japonês Nikkan Sports.