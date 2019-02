Esta foi a primeira intervenção do PS no debate desta moção de censura, na Assembleia da República, e na resposta a presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, lamentou "o deputado escolhido e o tom escolhido", acrescentando: "Sobre o passado, deste lado não recebemos nenhuma lição de quem pertenceu ao Governo de José Sócrates".

Ascenso Simões fez alusão a uma reportagem da TVI transmitida na semana passada segundo a qual "há suspeitas de favorecimento" do empresário Luís Montez, genro do anterior Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, na venda do Pavilhão Atlântico pelo anterior Governo PSD/CDS-PP e "o caso está a ser investigado na justiça".

"Eu sei que em política por vezes é necessário criar novos factos políticos para resolver alguns velhos fantasmas", afirmou o deputado do PS, referindo que foi ver as notícias e encontrou "um fantasma" chamado Pavilhão Atlântico. "Quando nós temos um fantasma, é claro que nós temos de encontrar um outro facto político", sustentou.

Ascenso Simões acusou depois a presidente do CDS-PP de estar a fazer "chicana política" e a utilizar o parlamento para "discutir a liderança da direita com o PSD" e argumentou que os resultados da atual governação não dão razões para uma moção de censura.