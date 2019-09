O Plenário é uma iniciativa pensada para alargar o debate nas legislativas de 6 de outubro a quem tenha ideias para apresentar para uma melhor governação do país. Há muito para discutir antes da ida as urnas e é por isso que queremos começar já a pensar o país que vamos ter (e ser) nos próximos quatro anos — e contamos com o seu contributo. Assim, lançámos o desafio, em forma de pergunta: Se fosse primeiro-ministro ou primeira-ministra nos próximos quatro anos, qual era o problema que resolvia primeiro? Ou, perguntando de outra forma: qual seria a sua prioridade para o país?

Paula Santos, do Barreiro, juntou-se ao Plenário. Leia aqui o seu contributo na íntegra:



Penso que será necessário, para as pessoas confiarem no sistema, uma redução grande do número de deputados na Assembleia da República, uma vez que muitos não são necessários lá, pois ocupam outras posições em locais em que auferem grandes vencimentos e regalias que outros cidadãos não auferem. Considero ainda que seria importante reduzir a desigualdade salarial no país, garantir uma Justiça igual para todos e maior transparência em todos os assuntos que se relacionem com o país.

O que acha desta ideia? Deixe a sua opinião nos comentários deste artigo. Desejamos uma discussão construtiva, por isso todos os comentários devem respeitar as regras de comunidade do SAPO24, que pode ler aqui.