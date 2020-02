“O necessário desenvolvimento da rede Metro do Porto não precisa de mais estudos, precisa de vontade e decisão política. Desde 2008 que o governo tem o compromisso com a Área Metropolitana de construir cinco linhas. Não precisa de novos estudos, precisa decidir construir e disponibilizar as verbas necessárias”, alerta a Direção da Organização Regional do Porto (DORP) do PCP, em comunicado, a propósito do protocolo hoje assinado entre o ministro do Ambiente, a Metro do Porto e vários autarcas da Área Metropolitana do Porto (AMP).

Para o PCP, está em causa “mais um episódio de propaganda e hipocrisia política”, no qual “o governo procura apagar as suas responsabilidades com a região e os compromissos anteriormente assumidos”.

“Quando o Ministro do Ambiente anuncia a disponibilidade de 860 milhões de euros (“620 milhões de euros para a rede Metro e 240 milhões de euros para MetroBus”) está, na prática, a faltar aos compromissos do governo com a região”, acusa o PCP.

O PCP lembra que as cinco linhas “prioritárias” estão definidas “há mais de uma década” e “apenas precisam de decisão política para que sejam concretizadas”.

Em causa, diz o PCP, está o prolongamento do metro até à Trofa, “a partir do ISMAI e devolvendo o transporte a estas populações que há mais de 17 anos ficaram sem o comboio”.

A esta, soma-se a “linha de Valbom, com ligação ao centro de Gondomar a partir de Campanhã, perspetivando uma ligação futura a Fânzeres e criando uma rede circular com a linha Laranja”.