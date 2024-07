Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República na véspera de o primeiro-ministro se reunir com os partidos com assento parlamentar sobre o Orçamento do Estado para 2025, Paulo Raimundo referiu que o PCP tem rejeitado “de forma clara” a política que tem sido implementada pelo Governo.

O secretário-geral do PCP recordou que o partido apresentou uma moção de rejeição ao programa do Governo e acrescentou que não tem “expectativas de que o Orçamento que virá a ser apresentado será um Orçamento fora do que foi a matriz” desse programa.

“Se assim for, é um Orçamento que não serve ao país, não serve à resolução dos problemas e, portanto, contará também, da parte do PCP, com a oposição e a rejeição”, salientou Paulo Raimundo.

Questionado se estava a anunciar o voto contra a futura proposta do executivo, o secretário-geral do PCP respondeu: “Não estou a anunciar o voto contra, mas também seria hipócrita da minha parte estar aqui a dizer que tenho grande expectativa sobre o que estará ali”.

“Não tenho expectativa nenhuma. Talvez aquilo que falte é apenas a confirmação, é só essa a questão. Nós rejeitamos a política e essas opções, achamos que o caminho é outro”, referiu.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai receber na sexta-feira todos os partidos com assento parlamentar “sobre o Orçamento do Estado para 2025”.

De acordo com uma nota à imprensa, as reuniões vão realizar-se na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, e começarão às 10:00 com o PAN, seguindo-se Livre, PCP, BE, IL, Chega, PS e, por último, uma reunião conjunta com PSD e CDS-PP às 18:30.