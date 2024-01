Esta posição ideia de “aprender com o que correu bem e mal” foi transmitida por Pedro Nuno Santos na abertura da reunião da Comissão Nacional do PS, num discurso em que assumiu insuficiências em setores como a saúde ou habitação e manifestou compreensão pelos protestos dos agentes das polícias.

“Fizemos um trabalho importante nos últimos oito anos, não o vamos deixar esquecer, mas não podemos apontar o dedo a quem está insatisfeito. A culpa não é de quem se afastou de nós. Temos de os recuperar, temos de ter humildade e empatia de perceber que há problemas que ainda não estão resolvidos”, declarou o novo líder dos socialistas logo na abertura da sua intervenção.

Nas suas primeiras palavras sobre a situação do país, Pedro Nuno Santos afirmou perante os membros da Comissão Nacional do PS: “Temos de ter a consciência de que não está tudo bem”.

“Temos portugueses que estão zangados, que sentem que a sua vida está a marcar passo, não ata nem desata, não sai da cepa torta” apontou, dizendo inclusivamente que alguns desses eleitores estão agora inclinados para “partidos populistas”.

Nesse sentido, Pedro Nuno Santos considerou que a o PS “tem de ter a capacidade de entender e não apontar o dedo em nenhum momento”.

“Temos de explicar, com muito respeito por esses portugueses, que alguns partidos que se apresentam de forma populista perante a sociedade não têm qualquer solução para os seus problemas”, referiu, sem qualquer alusão direta ao Chega.

De acordo com o secretário-geral do PS, os salários não estão ainda no patamar ambicionado pelos socialistas, muitos jovens não conseguem emancipar-se e muitas famílias não tem lugar para colocar os seus mais idosos.

“Em nenhum momento, podemos negar os problemas que os portugueses sentem. Precisamos de empatia, da capacidade de sentir o outro, de ouvir. Esse é o primeiro passo para conseguirmos criar uma relação com quem está zangado. Isto é fundamental para um partido como o nosso - e os nossos autarcas fazem isso”, advogou a título de exemplo.

Pedro Nuno Santos procurou também passar uma ideia de confiança perante os portugueses.

“Oferecemos segurança, estabilidade e confiança na capacidade que temos em responder àquilo que é inesperado. Os portugueses reconhecem a capacidade de os governos do PS fazerem face a problemas inesperados, que não foram da sua responsabilidade, como a pandemia da covid-19, a guerra na Ucrânia ou a crise inflacionária”, assinalou.

De acordo com o secretário-geral socialista, num mundo, cresceu a incerteza na economia e nas relações internacionais, e “o PS é quem está em melhores condições para lidar com os eventos inesperados com que o país se vai confrontar” por causa dessa complexa conjuntura internacional.

“Mas há problemas estruturais, não os podemos ignorar e não seriamos honestos se o fizéssemos”, advertiu logo a seguir.

Pedro Nuno Santos identificou então problemas estruturais em relação à emancipação e emigração de jovens, no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e na habitação, que disse também existirem em muitos países ocidentais, mas em simultâneo demarcou-se das propostas do PSD para estas áreas.

Na saúde, o secretário-geral do PS realçou “dificuldades de fundo” com o progressivo envelhecimento da população, o aumento dos custos dos medicamentos e na sequência de políticas que atribuiu aos executivos do PSD de limitação das vagas nos cursos de medicina. Em relação aos profissionais de saúde, assegurou que terá como eles uma relação de “empatia”.

Mas Pedro Nuno Santos, que, enquanto ministro, tutelou a pasta da habitação entre 2019 e 2022, apontou também respostas dadas por governos do PS que “não produziram os resultados esperados” ou mesmo que “falharam”.

Como exemplo, indicou a medida de arredamento acessível, em que se concedeu aos senhorios a vantagem de não pagarem IRS ou IRC se fizessem contratos de arrendamento abaixo dos valores de referência em cada zona urbana.

Mesmo assim, segundo o líder dos socialistas, os senhorios não aderiram a essa medida, porque o mercado da habitação tem “uma procura avassaladora”.

“Temos de aprender com aquilo que correu bem e com aquilo que correu mal”, acrescentou.