"Nós temos tempo para apresentar o programa eleitoral. Sei que muitos estavam à espera que fosse já, mas daqui a umas semanas será apresentado, com várias soluções para diferentes áreas", começou por dizer.

Pedro Nuno Santos escolheu as oficinas da CP de Guifões, em Matosinhos, para primeira visita oficial como secretário-geral do PS. Estas, abriram novamente em 2020, quando Pedro Nuno Santos era ministro das Infraestruturas, depois de fechadas em 2012. O complexo ferroviário atualmente restaura carruagens de comboios, mas, Pedro Nuno Santos, em declarações aos jornalistas, afirmou que "estamos longe de ter a ferrovia que ambicionamos. Temos muito trabalho a fazer".

"Pegamos numa empresa que, apesar de dificuldades, está melhor do que a que herdámos (fazendo referência ao seu tempo como Ministro das Infraestruturas.

Em relação à oposição, Pedro Nuno Santos afirmou nesta visita que tem "visto os diferentes discursos dos partidos da direita. É uma linguagem muito extremada. Pouco se distingue a linguagem do líder do PSD da do Chega. Nós queremos continuar a fazer. Queremos prometer o que fizemos. O caso da ferrovia é caso disso, a oposição não tem trabalho para apresentar e nós temos", voltou a referênciar Pedro Nuno Santos.

"No dia 10 de março estamos a trabalhar para uma grande vitória", finalizou o secretário-geral do PS.