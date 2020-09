Podes não saber cantar,

Nem sequer assobiar

Com certeza que não vais desafinar

Em playback, em playback, em playback!

A cidade de Valência perdeu, na passada quinta-feira, a luta pela Capital Europeia da Inovação, mas a defesa feita no concurso pelo seu vereador, Carlos Galiana, mereceu o prémio. A história é contada pelo 'El Español'.

Como o presidente da Câmara, Joan Ribó, não estava disponível para 'vender' a cidade num evento online da Comissão Europeia, a escolha caiu no vereador da Inovação, Carlos Galiana.

Acontece que Galiana não fala inglês. O que não o impediu de participar no dito evento. De rosto escondido, atrás de uma máscara, o vereador marcou presença e fez-se ouvir, perfeitamente, na língua de Shakespeare.

Tudo não passou de um truque com recurso a playback. A voz que se ouve no vídeo não é do vereador, mas sim de um intérprete.

O jornal online 'El Espanhol', citando fontes da autarquia, diz que as regras do evento na Comissão Europeia não permitiam a presença de um interprete e que esta acabou por ser a solução encontrada.

O caso tornou-se piada em Espanha e Carlos Galiana já veio dizer que lamentava "profundamente".

Já Valência perdeu para Lovaina, na Bélgica, o título de Capital Europeia da Inovação.