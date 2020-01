As CAB passam a contar com um representante do membro do Governo responsável pela área da Administração Pública, segundo uma portaria publicada, na quarta-feira, em Diário da República.

De acordo com o documento, a medida entra em vigor a partir de hoje e introduz um oitavo elemento nas comissões que avaliam as situações dos trabalhadores com pedido de entrada no Estado através do Programa de Regulação Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP).

“Esta alteração do processo de avaliação e homologação poderá ter efeitos bastante negativos na avaliação dos casos de muitos trabalhadores que ainda aguardam uma decisão, pois acentua o desequilíbrio entre representantes do Governo e da administração (cinco em vez de quatro) face aos representantes das frentes sindicais (três)”, defenderam, em comunicado, os membros do grupo.

Para os Precários do Estado, também o aumento do número de ministérios que passam a homologar cada processo vai implicar “ainda mais tempo” entre a decisão da CAB e a integração do trabalhador, o que “é grave num programa que já deveria estar concluído há mais de dois anos”.