Sem querer afirmar se apoia ou não Rui Rio numa eventual recandidatura à liderança do PSD, Hugo Oliveira referiu que primeiro tem de perceber "qual o rumo que o partido vai tomar".

"Vai haver uma reunião na próxima semana e ainda teremos o Conselho Nacional. O partido tem de tirar ilações dos resultados, que não foram os melhores, e fazer uma reflexão interna", insistiu.

Por seu lado, o presidente demissionário, Rui Rocha, lamentou que o PSD tenha tido "o pior resultado de sempre", embora considere que seja o "único partido que apresentou uma alternativa para Portugal".

"O PSD é um partido que se apresenta nas eleições para ganhar. O resultado obtido não é positivo, contrariamente ao que o presidente do PSD interpretou. É preocupante. É necessária uma reflexão profunda sobre o seu modo de funcionar e sobre as propostas que apresentou para garantir um projeto de futuro", disse à Lusa Rui Rocha.

O ex-presidente da Distrital do PSD de Leiria considerou que o partido não deve avançar para eleições antecipadas, até porque Rui Rio "foi legitimamente eleito".

"Estar disponível para continuar ou não é uma decisão dele. Neste momento, é preciso apresentar projetos alternativos e abrir um debate democrático interno para que os militantes possam decidir o que pretendem para o futuro. A minha disponibilidade é para contribuir para um PSD melhor", acrescentou.

Confessando que não irá apoiar Rui Rio, numa eventual recandidatura, até porque foram as escolhas do líder do PSD que levaram à sua demissão dos órgãos nacional e distrital, Rui Rocha não deixou de mostrar satisfação pelos resultados obtidos no distrito de Leiria, "um dos quatro do país onde o PSD foi a força mais votada".