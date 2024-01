Com o apoio da Viatura Médica de Emergência Rápida (VMER) da ULSMT de Abrantes e dos Bombeiros Voluntários de Minde, o parto deu-se em plena A23. De recordar que ontem na maternidade do Hospital de Abrantes um incêndio deflagrou no Bloco de Partos ao início da tarde, devido a uma avaria num equipamento informático. Não houve vítimas nem feridos, pois esse serviço encontra-se encerrado desde sábado.

Segundo informa o comunicado, "mãe e bebé encontram-se bem, após um parto muito rápido nasceu pelas mãos do médico Carlos Boto e da Enfermeira especialista Anabela Pereira e apoio do Técnico de emergência Pré-Hospitalar Cláudio Gaspar, com o apoio dos Bombeiros de Minde".

Matilde torna-se assim, segundo informa a ULSMT, o primeiro bebé da história da recém-criada ULSMT, e o “bebé do ano de 2024” de toda a região de toda a região do Médio Tejo.