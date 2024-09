Após uma reunião entre os dois no Palácio do Eliseu em Paris, a presidência francesa anunciou que Macron solicitou a Barnier a "formação de um governo de unidade", após de semanas consultas "sem precedentes" para garantir uma nomeação "o mais estável possível".

Aos 73 anos, Barnier, que foi ministro em diversas ocasiões, comissário europeu e negociador-chefe para a saída do Reino Unido da União Europeia, pode contar com o apoio do seu partido Os Republicanos (LR) e da aliança de Macron.

Mas isto seria insuficiente diante de uma possível moção de censura, caso tanto o partido de extrema direita e seus aliados, assim como a coligação de esquerda votassem contra Barnier. Os dois blocos juntos totalizariam 335 votos, muito acima dos 289 necessários.

O partido de Marine Le Pen descartou por enquanto uma moção de censura, aguardando ouvir o discurso de política geral de Barnier, e reiterou as suas prioridades: poder de compra, combater a "imigração descontrolada" e a insegurança e modificar o sistema eleitoral.

A esquerda, por outro lado, denunciou uma "crise de regime", nas palavras do socialista Olivier Faure, uma vez que Macron nomeou um membro do LR, formação que ficou em "quarto" nas eleições e que não participou no acordo tácito entre o NFP e o partido no poder para deter a extrema direita.

"Roubaram as eleições dos franceses" com a "permissão" da extrema direita, denunciou o líder da esquerda radical Jean-Luc Mélenchon, apelando à participação nas manifestações convocadas para sábado.

"Problema fundamental"

Ao contrário dos países vizinhos da França, o presidente francês compartilha o Poder Executivo com o primeiro-ministro, que pode ser de ideologia política diferente, e tem o poder de nomeá-lo, sem pedir a aprovação do Parlamento.

Após dois meses de impasse político, Macron escolheu Barnier depois de outras opções, como o ex-primeiro-ministro socialista Bernard Cazeneuve e o presidente regional de direita Xavier Bertrand, não terem conseguido garantir pelo menos um certo período de estabilidade inicial.