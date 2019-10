Só na cozinha de residência do principal arguido e da mulher, a polícia encontrou 11.850 euros, “quantia proveniente da atividade de tráfico a que os arguidos (…) se vinham dedicando”, já que no período de 2013 a 2018 “não tiveram qualquer outra fonte de rendimento, nunca elaborando qualquer declaração de rendimentos por proventos de trabalho ou outros”.

A magistrada judicial disse que alguns dos arguidos chegaram a comprar bens moveis e imóveis de valor elevado e muitos deles beneficiavam de ajudas públicas, nomeadamente do Rendimento Social Inserção (RSI).

“E outros que até precisariam de RSI veem muitas vezes os seus pedidos preteridos”, acrescentou.

A juíza criticou também o contributo que os traficantes deram para a degradação física e psicológica de muitos toxicodependentes, tudo “em nome da avidez, do lucro fácil”.

Numa referência ao tráfico de droga na zona portuense do Aleixo, sublinhou a deslocação de algum dele para a área próxima da Pasteleira e comentou: “A destruição do Bairro do Aleixo, não sei se foi boa ou má”.

Dezanove dos 23 arguidos foram detidos pela PSP do Porto em 19 de abril de 2018, numa operação “de grande envergadura”, que se estendeu aos concelhos da Maia e de Vila Nova de Gaia.

Na altura, a polícia apreendeu mais de 120 mil doses de heroína e cocaína, 53 mil euros, sete carros, uma moto, várias ‘taser’, facas e 30 telemóveis.

O dinheiro e os carros, aos quais foi atribuído o valor comercial global de mais de 86 mil euros, foram declarados perdidos a favor do Estado.

O preço da heroína no mercado ilícito das drogas duras ascende a cerca de 31,5 euros o grama e o do cocaína é de cerca de 35 euros, segundo contas do MP.