"Recebi um telefonema da secretaria do gabinete do procurador-geral da República, em que fui convocado para uma reunião às cinco da tarde (hora local, mais cinco em Lisboa), à qual vou comparecer", disse aos jornalistas o advogado José Vicente Haro, que mais cedo entregou um texto legal em nome de González, no qual pediu para "não criminalizar" a política e evitar uma "perseguição".