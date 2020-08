Também a chefe de Divisão de Administração e Conservação do território da autarquia, Cláudia Nunes, e os três membros do júri que classificaram com 20 valores o candidato "irregular" constam do rol de acusados.

A tese do Ministério Público (MP) é a de que os acusados recorreram ao programa de regularização extraordinária dos vínculos precários na Administração Pública e no setor empresarial do Estado (PREVPAP) para garantir a entrada irregular de Miguel Gonçalves no quadros de pessoal da autarquia, apesar de não reunir as condições mínimas.

A situação foi denunciada na Câmara e na Assembleia, por Hugo Alves e outros elementos do PSD, mas a entrada de Gonçalves nos quadros da autarquia acabaria ratificada pelo voto de Rui Marqueiro e de três vereadores eleitos pelo PS: Guilherme Duarte (vice-presidente), Arminda Martins e Nuno Canilho.

Rui Marqueiro é agora acusado de prevaricação, abuso de poder e falsificação de documento. Sobre os vereadores recai a acusação de prevaricação.

Cláudia Nunes, que assinou o parecer que tornou Gonçalves "elegível" para o concurso, responde por duas acusações de falsificação de documentos e abuso de poder. O ex-jornalista é suspeito de falsificação de documento e alegado recebimento indevido de vantagem.

Os três jurados (dois funcionários da autarquia e uma assessora da Reitoria da Universidade de Coimbra) foram também acusados de falsificação de documento e abuso de poder.

Os socialistas consideram que o processo judicial tem uma motivação política: "As eleições autárquicas estão aí à porta. Não somos ingénuos. Mas não podemos pactuar com este tipo de campanhas de linchamento gratuito da honra, da probidade e do caráter dos nossos camaradas, que nos merecem toda a confiança", destaca o PS da Mealhada.

Os socialistas garantem que não vão permitir "que manchem, como estão a tentar manchar, o bom nome, a reputação e o prestígio pessoal e profissional dos funcionários autárquicos que estão muito injustamente a ser atirados para a lama, com suspeitas infundadas, torpes, infames e ignóbeis, movidas exclusivamente por interesses político-partidários".

Na mesma moção, a concelhia socialista faz uma referência aos funcionários da Câmara visados no processo judicial, considerando que "são pessoas de bem" que merecem toda a consideração e respeito.

"São pessoas sérias, competentes, trabalhadoras. Repudiamos, por isso, os ataques soezes de que estão a ser vítimas", dizem os socialistas, acrescentando que "em política, pelo menos para o PS, não vale tudo; não pode valer tudo".