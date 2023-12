O deputado e ex-ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos, o titular da pasta da Administração Interna, José Luís Carneiro, e o dirigente da linha minoritária Daniel Adrião são os três candidatos a secretário-geral dos socialistas.

A eleição direta do líder socialista começou na sexta-feira e termina hoje, havendo cerca de 60 mil militantes com capacidade de voto.

Na sexta-feira votaram os militantes das federações de Lisboa, Aveiro, Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda, Leiria, Portalegre, Oeste, Setúbal, Viana do Castelo e Vila Real.

Hoje, o sufrágio prossegue nas federações do Algarve, Baixo Alentejo, Braga, Coimbra, Porto, Santarém, Viseu, Açores e Madeira.

Os primeiros resultados eleitorais deverão ser divulgados cerca 23:30 de hoje, na sede nacional do PS, pelo presidente da Comissão Organizadora do Congresso (COC), Pedro do Carmo.

O processo eleitoral no PS foi aberto com a demissão de António Costa das funções de primeiro-ministro em 07 de novembro, após ser tornado público que era alvo de um inquérito judicial no Supremo Tribunal de Justiça, no âmbito da Operação Influencer.

António Costa afirmou logo nesse dia que não se recandidataria às funções de primeiro-ministro nas eleições legislativas, que viriam a ser antecipadas pelo Presidente da República para 10 de março.

Além do novo líder do partido, os socialistas vão eleger na sexta-feira e no sábado 1.400 delegados (aos quais se juntam 1.100 com direito de inerência) ao congresso nacional, que se realizará entre 05 e 07 de janeiro, na Feira Internacional de Lisboa.

De acordo com dados fornecidos pela Comissão Organizadora do Congresso, dos 80 mil membros inscritos no PS, cerca de 60 mil regularizaram o pagamento das suas quotas até 01 de dezembro, estando em condições de votar nas diretas para a escolha do novo líder e nas eleições de candidatos a delegados ao congresso.

Mais de 16 mil militantes votaram na sexta-feira

Mais de 16 mil militantes votaram na sexta-feira, no primeiro dia de eleições internas para escolher o novo secretário-geral do PS e sucessor de António Costa no cargo, anunciou hoje o partido em comunicado.

"Estes dados revelam uma taxa de participação de 76% no universo de militantes aptos a votar" na sexta-feira, indicou o PS na mesma nota enviada à Lusa.

As eleições decorreram, sem registo de incidentes, nas federações da Área Urbana de Lisboa, Regional Oeste, e nas federações distritais de Aveiro, Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda, Leiria, Portalegre, Setúbal, Viana do Castelo e Vila Real, acrescentou.

Hoje, a votação prossegue nas federações distritais de Braga, Coimbra, Porto, Santarém, Viseu e nas federações regionais do Algarve, Baixo Alentejo, Açores e Madeira.

Cerca de 60 mil militantes socialistas escolhem o sucessor de António Costa como secretário-geral do PS, cargo ao qual se candidataram José Luís Carneiro, Pedro Nuno Santos e Daniel Adrião.

