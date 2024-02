A Polícia assinala que os suspeitos se encontram referenciados pela prática “em novembro de 2023 de dezenas de ilícitos, mormente contra o património assim como crimes contra as pessoas, sendo que numa das situações, a vítima foi agredida com grande violência”.

As três detenções decorrem de uma investigação em curso desde novembro desenvolvida sob a direção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto e que visou a identificação e detenção dos autores dos ilícitos em foco, apreensão de meios de prova, assim como a recuperação de artigos e viaturas furtadas, descreve o comunicado da Polícia.

Na sequência de três mandados de detenção e a realização de três buscas domiciliárias, no Porto, Vila Nova de Gaia e Matosinhos, foi ainda possível apreender um automóvel e um motociclo, sendo que ambos tinham sido roubados, diversos telemóveis, peças de vestuário utilizadas na prática dos ilícitos e equipamentos e ferramentas utilizadas na prática dos ilícitos criminais, assim como outros artigos de proveniência ilícita, prossegue a nota de imprensa.

Os detidos são hoje presentes junto das Autoridades Judiciárias para primeiro interrogatório judicial.