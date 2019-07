Em comunicado, a PSP adianta que desde domingo e até 7 de julho estão a decorrer patrulhamentos conjuntos nas cidades italianas de Roma e Florença.

Em Portugal, o patrulhamento conjunto entre a PSP e a Polizia di Stato (polícia italiana), vai decorrer entre segunda-feira e 16 de julho em Lisboa (incluindo no festival de música NOS Alive), com a presença de dois polícias italianos.

No Porto, a PSP vai contar com a presença de dois polícias italianos de 19 a 26 de agosto.

Desde terça-feira e até 31 de julho, dois polícias portugueses realizam patrulhamento conjunto com a Polícia Nacional francesa (Police Nationale Française) em Versalhes e de segunda-feira a 16 de julho outros dois estarão em Paris.

Por outro lado, está prevista, em Portugal, a realização de uma ação de patrulhamento conjunto entre a PSP e Polícia Nacional francesa, entre terça-feira e 16 de agosto, em Olhão.

No que diz respeito a Espanha, serão realizados patrulhamentos conjuntos no país vizinho, entre a PSP e o Cuerpo Nacional de Policía de Espanha (CNP) em Santiago de Compostela, entre 16 e 27 de julho e em Vigo de 1 a 13 de agosto.

Os patrulhamentos conjuntos, ao abrigo do programa "Comissárias Europeias", tiveram início na Páscoa de 2012.

A PSP, na Páscoa de 2012, no âmbito da Operação de Segurança junto dos cidadãos estrangeiros de férias em Portugal durante aquela época do ano, convidou o CNP para fazer patrulhamentos conjuntos em Lisboa, com o objetivo de dar apoio a cidadãos espanhóis.

No âmbito do Acordo de Cooperação em matéria Policial e Aduaneira rubricado por Portugal e Espanha, a PSP passou a convidar, de forma regular, o CNP para ações de patrulhamento conjunto, em especial em zonas turísticas, para apoiar a segurança e promover a proximidade policial com os cidadãos nacionais e espanhóis.