O Conselho de Ministros definiu hoje as medidas que vai aplicar após o presidente da República ter decretado o Estado de Emergência para conter a pandemia de Covid-19 em Portugal. No final da reunião, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, António Costa apresentou as conclusões ao país, antes de uma conferência de imprensa.

Inicialmente agendado para as 13h, o 'briefing' aos jornalistas foi empurrado por um encontro entre os ministros que se alargou por mais de sete horas.

Porém, questionado pelo SAPO24, no final do discurso, António Costa não quis dizer quais os impactos económicos concretos das medidas aplicadas, muito menos falou dos impactos sociais que terão. Já quanto ao peso deste estado de emergência nas contas do país, o primeiro-ministro disse apenas que no que diz respeito aos“impactos económicos e financeiros desta crise”, o dever do governo é “concentrar esforços”.

“Procurar concentrar todos os esforços a travar a pandemia, todos os esforços a curar aquelas pessoas que estão doentes, todos os nossos esforços em procurar acalmar, dar confiança, dar serenidade àqueles que estão neste momento sob vigilância; criar as melhores condições possíveis para os extraordinários profissionais do Serviço Nacional de Saúde continuarem a desempenhar as suas funções; continuar a assegurar que todos aqueles que são indispensáveis ao funcionamento de serviços essenciais de segurança, de acompanhamento de doentes, de produção de bens alimentares, de distribuição e venda de bens alimentares, nas farmácias, em todos os estabelecimentos cujo funcionamento seja essencial — essa tem de ser a nossa prioridade”.

Porém, o chefe do Governo reconheceu que, “ao mesmo tempo”, é preciso “criar condições para perturbar o mínimo possível o funcionamento geral da sociedade de forma a que não acrescentemos maiores dificuldades económicas a uma situação que já é muito dura para muitas empresas, para muitas famílias e em que temos de conseguir conter esses danos de forma a não agravar, aliás, as condições sociais de combate à doença”, afirmou, em resposta ao SAPO24 num ‘briefing’ à imprensa feito por vídeo-conferência.

“Particular cautela” para não resvalar nos direitos, liberdades e garantias

Questionado sobre como é possível garantir que a aplicação das medidas não resulta numa aplicação mais coerciva e discricionária das regras que o Conselho de Ministros desenhou para a contenção, António Costa disse acreditar que “o Governo ao adotar estas medidas teve uma particular cautela em interpretar este Estado de Emergência no quadro de que é uma exceção à regra do escrupuloso respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos portugueses — previstos na Constituição da República”.

Assim, o primeiro-ministro explicou que a postura dotada na resolução que define as medidas que implementam o Estado de Emergência foi “muito gradualista, adequada e proporcional às necessidades”.

António Costa deu como exemplo a limitação do direito de circulação, onde distingue “três situações muito diferenciadas: aquela de pessoas que estão doentes ou que por decisão da autoridade sanitária estão sob vigilância ativa — e essas ficam em isolamento obrigatório, cuja violação constitui crime de desobediência —; aquele segundo grupo, que são as pessoas com mais de 70 anos, ou que têm um conjunto de morbilidades, que constituindo dois grupos de particular risco têm de ter particular cautela para evitar a sua contaminação e a quem impomos um dever especial de proteção; e, finalmente, a sociedade em geral, que tem um dever geral de recolhimento domiciliário, restringindo também ao mínimo possível as suas deslocações, mas com um leque bastante amplo de exceções.”

Entre elas, o chefe do Governo destacou as exceções “para o exercício da atividade profissional, para podermos levar, por curtos períodos de tempo, as crianças à rua para poderem ter o mínimo de atividade, ou outras atividades que sejam essenciais à vida do dia a dia”.