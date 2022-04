I Liga

Se o FC Porto não tivesse perdido em Braga, hoje, quando o árbitro apitou para o final da partida, teria festejado o 30.º título da sua história. A derrota diante dos bracarense alterou o calendário dos festejos do título que caiu no campo da imprivisibilidade, embora os Dragões tenham dado um grande passo para que o caneco já não fuja.

A vitória diante do Vizela este sábado, no estádio do Dragão, por 4-2, deixa os azuis e brancos com 85 pontos, mais nove do que o ainda campeão Sporting. Isto significa que, se os Leões de Rúben Amorim não vencerem amanhã o Gil Vicente (20h30), os pupilos de Sérgio Conceição farão a festa no sofá.

Caso os ainda campeão nacionais em título consigam os três pontos, a decisão fica adiada para o próximo fim de semana, no qual os Dragões vêm a Lisboa jogar frente ao SL Benfica. Se neste encontro o FC Porto conseguir pontuar, volta a festejar um campeonato em pleno estádio da Luz, como aconteceu em 2011.

Caso saia derrotado, pode festejar horas depois, caso o Sporting não vença na deslocação ao Portimonense.

Num cenário em que o FC Porto pere com os Encarnados e os Leões vençam no Algarve, a decisão do título passa para a última jornada onde os Dragões só têm de fazer um resultado igual ou superior ao Sporting. Já os verdes e brancos, para aspirarem ao título precisariam de, neste cenário, de vencer o Santa Clara e esperar que os azuis perdessem com o Estoril.

Liga Portugal 2

A luta pela qualificação direta ao principal escalão do futebol português está ao rubro entre Chaves, Casa Pia e Rio Ave. Hoje, o conjunto flaviense derrotou o Farense e assumiu, à condição, a liderança da segunda divisão.

Amanhã esta luta vai aquecer com um jogo entre Rio Ave e Casa Pia (14h00).

Recorde-se que apenas os dois primeiros classificados têm a subida garantida à Liga Bwin. O terceiro terá de discutir a promoção com o antepenúltimo clasificado da primeira divisão.

No que diz respeito à zona de descida, e já com a despromoção confirmada da Académica, a luta pela manutenção faz-se do Varzim, 17.º classificado, ao Académico de Viseu, 14.º. Pelo meio estão Trofense (16.º) e Sporting da Covilhã (15.º).

Liga 3

Já estão apurados os dois clubes que vão subir diretamente à segunda divisão. Este sábado o Torreense juntou-se à Oliveirense na subida de escalão, ao garantir a vitória no seu respetivo grupo de promoção.

Os dois clubes vão discutir o título de campeão da Liga 3 no dia 14 de maio, no Jamor.

A terceira vaga de subida será discutida entre o Alverca e o segundo classificado do outro grupo de promoção. União de Leiria, Sporting de Braga B e Vitória de Setúbal podem ser os adversários da equipa ribatejana.

Premier League

Em Inglaterra, ao que tudo indica, a luta pelo título vai-se arrastar até ao fim. Manchester City, primeiro classificado com 83 pontos, goleou o Leeds por 0-4, e o Liverpool, que ocupa o segundo lugar da liga, venceu o Newcastle por 0-1, mantendo assim a distância de apenas um ponto para os Citizens.

La Liga

Em Espanha, as contas do campeonato já chegaram ao fim com o Real Madrid a celebrar o título quatro jornadas antes da liga terminar.

A conquista foi confirmada após uma goleada por 4-0 diante do Espanyol Barcelona em pleno Santiago Bernabéu.

Foi o 35.º campeonato da história do clube, marcante de forma especial para Marcelo e Carlo Ancelotti. O primeiro, tornou-se no jogador com mais títulos pelo Real Madrid e o segundo no primeiro técnico da história a vencer os cinco principais campeonatos de futebol.