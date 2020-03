Dados da Organização Europeia para a Segurança da Navegação Aérea (Eurocontrol) hoje consultados pela agência Lusa indicam que o tráfego aéreo diário nos aeroportos do continente — Lisboa, Porto e Faro — está a cair acentuadamente desde meados deste mês, quando os países começaram a adotar medidas mais restritivas para tentar conter a propagação do surto do novo coronavírus.

Se no passado dia 16 de março se registou uma quebra de 16,6% no tráfego aéreo diário em comparação com o mesmo dia de 2019, esta diminuição passou a ser de 39% no dia seguinte e de 52,4% três dias depois.

No passado domingo, as quebras homólogas já eram de 63% e continuaram a acentuar-se na segunda-feira (76,8%) e na terça-feira (78,8%), até atingir um pico de 87% na quarta-feira.

Esta última percentagem compara com uma queda de cerca de 80% na média europeia.

Segundo os dados da Eurocontrol, também na quarta-feira, a TAP foi uma das companhias na Europa com maior quebra homóloga no tráfego aéreo diário, de 93,3%, apenas ultrapassada por companhias como a Vueling (94%), Ryanair (95%), Brussels Airlines (98%) e easyJet (100%).

No que toca aos aeroportos, o do Porto registou na quarta-feira uma redução de tráfego diário de 90,9%, seguido pelo de Lisboa (88,7%) e pelo de Faro (83,3%).

A tendência verificada em Portugal tem sido, também, registada a nível europeu, estando atualmente — e segundo os números de quarta-feira –a ser realizados cerca de 5.800 voos por dia na Europa, número que compara com perto de 22 mil realizados no mesmo dia de 2019.

A nível mensal, neste mês de março (desde o início até agora) registam-se já quebras homólogas de 23% no tráfego aéreo nos aeroportos portugueses, bem como uma redução de 29,4% nas operações feitas pela TAP, em comparação com o mesmo período de 2019, segundo a Eurocontrol.

A Associação de Linhas Aéreas Europeias (A4E), que representa 16 grandes grupos de aviação, entre os quais TAP, Air France-KLM, Ryanair e easyJet e mais de 70% do setor europeu, explica em resposta escrita enviada à Lusa que “os voos operados ontem [quarta-feira] representam cerca de 20% dos níveis normais”, notando que esta tem sido uma tendência que se agravou nos últimos dias.