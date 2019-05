O animal foi fotografado numa mata no mês de abril, na província de Sichuan, divulgou a agência de notícias Xinhua este sábado. Trata-se de um espécimen albino com idade entre um e dois anos, indicou o investigador e especialista em ursos da Universidade de Pequim Li Sheng, citado pela agência, conta a AFP.

Segundo o The Guardian, os cientistas atribuíram as características do animal — todo branco e de olhos avermelhados — ao albinismo, uma condição genética rara em que há ausência total ou parcial de melanina, pigmento presente na pele nos olhos.

A Reserva Natural Nacional de Wolong, onde o animal foi visto, não tem detalhes sobre o panda albino.

Segundo o jornal britânico, ainda não se conseguiu determinar o sexo do animal apenas a partir da fotografia tirada por uma câmara de infravermelhos instalada em dezembro do ano passado, com o objetivo de monitorizar a vida selvagem na área.

De acordo com as autoridades, vão ser instaladas mais câmaras para vigiar o panda albino e o seu desenvolvimento, bem como os seus descendentes. "Se pudermos registar a próxima geração, o valor da investigação será ainda maior", referiram os investigadores.