Antigos Combatentes nas cerimónias comemorativas do 99.º Aniversário do Dia do Armistício, 96.º Aniversário da fundação da Liga dos Combatentes, 43.º Aniversário do Fim da Guerra do Ultramar e evocação do centenário da Grande Guerra em Lisboa, 11 de novembro de 2017. NUNO FOX/LUSA

Lusa