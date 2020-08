A câmara da Régua avisou hoje que rebentamento de um cabo de média tensão na avenida Diocese de Vila Real fez com que a cidade ficasse sem luz elétrica.

Segundo uma nota do município, divulgada nas redes sociais, a "EDP está a enveredar esforços no sentido de repor o fornecimento de luz eléctrica com a maior brevidade, contudo, em virtude da complexidade dos trabalhos, não é possível, para já, prever uma hora para que a normalidade seja reposta".

A autarquia adianta que por volta das 13:00 algumas zonas da cidade já tinham luz, mas "a restante ligação será feita faseadamente, em virtude da evolução dos trabalhos".

"A Câmara Municipal do Peso da Régua está a acompanhar a evolução da situação e a colaborar para que a solução seja concretizada no mais curto espaço de tempo possível".

"Até lá, apelamos à compreensão de todas as pessoas afetadas pelas consequências deste acidente", conclui.