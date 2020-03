As mortes por coronavírus em Itália atingiram hoje 1.266, o que representa um aumento de 250 nas últimas 24 horas, segundo o chefe da Proteção Civil, Angelo Borrelli.

O número de infetados em Itália, o país europeu mais fustigado pelo surto de Covid-19, é atualmente de 14.955, mais 2.166 em relação a quinta-feira, enquanto os doentes curados são agora 1.439, mais 181 nas últimas 24 horas.

O número total de infeções desde a deteção do surto em Itália, no final de fevereiro, é de 17.660, incluindo os doentes, falecidos e curados.

Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China e o Governo italiano decidiu na segunda-feira alargar a quarentena, imposta inicialmente no norte do país, a todo o território italiano.

Face ao evoluir do surto no país, as autoridades italianas ordenaram ainda o encerramento de todos os estabelecimentos comerciais à exceção dos de primeira necessidade, como supermercados ou farmácias, para conter a propagação do novo coronavírus.

A Áustria e a Suíça estão a condicionar severamente o trânsito nas suas fronteiras com a Itália, para tentar conter a propagação do vírus, e várias companhias aéreas suspenderam voos de e para o país.

A China anunciou ainda que vai enviar uma equipa de especialistas a Itália para apoiar no combate ao surto do Covid-19.

Entretanto, uma corrida contra o relógio instalou-se no sul da Itália que se prepara para a pandemia de coronavírus. Trata-se de uma região menos desenvolvida que exige cuidados especiais devido às frágeis estruturas sanitárias, menos pessoal e material obsoleto.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.000 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde (OMS) a declarar a doença como pandemia.

A OMS justifica a declaração de pandemia com "níveis alarmantes de propagação e inação".

O número de infetados ultrapassou as 134 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios.

O diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse hoje que a Europa, e não a China, é neste momento o epicentro da pandemia de coronavírus.

“Neste momento, estão a ser registados na Europa mais casos todos os dias do que os reportados na China, no auge da sua epidemia”, disse Ghebreyesus, em declarações aos jornalistas, em Genebra.