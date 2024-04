As autoridades marítimas estão hoje envolvidas em mais duas buscas de jovens, um na Praia da Vieira, na Marinha Grande, Leiria, e outro no rio Tejo, em Lisboa.

Quanto às buscas em Ílhavo, fonte da AMN e da Marinha Portuguesa adiantou que estão a ser realizadas numa extensão de 25 quilómetros para sul da entrada da Barra do Porto de Aveiro.

Estão envolvidos um total de 11 meios, (três embarcações, duas motas de água, uma moto 4x4, quatro veículos TT e um helicóptero) e 20 operacionais dos Bombeiros e proteção civil municipal de Ílhavo e Vagos.

Foi disponibilizado um psicólogo para dar apoio aos amigos da pessoa desaparecida.

O jovem de 19 anos, com nacionalidade brasileira, encontra-se desaparecido após alegadamente ter ido a banhos e ter sido arrastado pela forte corrente que se fazia sentir na praia da Costa Nova.

Segundo a Polícia Marítima, dois jovens terão ido a banhos na praia da Costa Nova, “tendo o jovem de 15 anos conseguido sair da água pelos próprios meios e o jovem de 19 anos acabado por desaparecer no mar, pela forte corrente que se fazia sentir”

Hoje de manhã foram também retomadas as buscas para encontrar um jovem de 21 anos está desaparecido desde o final da tarde de sábado na Praia da Vieira, no concelho da Marinha Grande, no distrito de Leiria.

Foram igualmente retomadas hoje as buscas para encontrar um jovem desaparecido no Rio Tejo no domingo após ter caído à água na zona do Cais do Sodré, em Lisboa.

Em declarações à agência Lusa no domingo, fonte da Polícia Marítima disse que o alerta para a ocorrência foi dado pelas 11:40.

Segundo a mesma fonte, o jovem que se encontra desaparecido no Rio Tejo caiu ao rio e “o amigo dele lançou-se à água para o tentar salvar e, depois, houve uma terceira pessoa que se lançou à água também para salvar esse amigo”.

A fonte disse que o amigo teve de ser socorrido e transportado para o hospital. Não houve necessidade de assistir a terceira pessoa envolvida.