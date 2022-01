O presidente do PSD, Rui Rio, acusou hoje o secretário-geral do PS, António Costa, de "deturpar" as suas declarações e negou estar "refém" da extrema-direita, frisando que "não é possível" entendimento com o Chega a participar no Governo.

"Ele [António Costa] vem deturpar e dizer que eu estou refém da extrema-direita e eu disse exatamente o contrário. Ele perdeu uma boa oportunidade de estar calado", disse Rui Rio aos jornalistas, durante um contacto com a população na cidade alentejana de Évora. O líder do PSD disse que António Costa "baixa o nível quando vem dizer" que ele tinha dito hoje de manhã, numa entrevista à rádio Antena 1, que está "dependente" da extrema-direita, mas o secretário-geral do PS "sabe bem" que não foi o que ele disse. "Foi exatamente o contrário", frisou Rui Rio, sublinhado: "A não ser que António Costa ache que há deputados de primeira e deputados de segunda e que os deputados de segunda devem sair da sala e não têm direito a votar". "Se [António Costa] achar isso, aí já é diferente, mas como eu penso que não acha isso, veio obviamente faltar a verdade ao dizer uma coisa que eu não disse", afirmou Rui Rio. Questionado sobre se o Chega serve para viabilizar diplomas na Assembleia da República, mas não serve para um entendimento de Governo, o líder do PSD esclareceu que hoje de manhã disse o que tem "dito sempre". Ou seja: "A partir do momento em que o Chega diz que só há entendimento se o Chega participar no governo, e para nós [PSD] isso não é possível, está para lá da linha vermelha, não há problema nenhum, o problema está resolvido". Também questionado sobre se está à vontade e confortável com os votos da extrema-direita, Rui Rio respondeu: "Com certeza. Qual é a alternativa?". "Acho que isto é praticamente [uma verdade] de 'La palice' ou então é um problema aritmético simples: Se vamos eleger 230 deputados, se houver deputados que querem votar no meu governo ou no meu orçamento, eu não vou mandar interromper os trabalhos e pedir ao presidente da Assembleia da República para tirar os deputados da sala para não votarem", disse. Questionado ainda sobre o facto de poder ser necessário convencer deputados, Rui Rio retorquiu: "E então? Se estiverem convencidos votam, se não estiverem convencidos não votam". O líder do PSD também reagiu às declarações de António Costa que hoje afirmou que o gato de Rui Rio, o Zé Albino, anda visivelmente deprimido, mas mostrou-se confiante de que isso vai passar porque o presidente dos social-democratas volta para casa já no domingo, após as legislativas. "O problema é que António Costa se esquece que o Zé Albino pode ir para Lisboa", afirmou Rui Rio. Tal como tinha dito hoje de manhã em relação ao distrito de Portalegre, Rui Rio disse que também quer eleger no domingo pelo menos um deputado pelo círculo de Évora. "Em Portalegre parece-me ligeiramente mais simples, porque só se elegem dois deputados, e, portanto, é muito fácil dividir os dois deputados", referiu. Em Évora, "é ligeiramente mais difícil, mas estou convencido que o conseguimos, não [será] a primeira vez que conseguimos, também em Portalegre não [será] a primeira vez", continuou. "Acho que vamos [PSD] subir no Alentejo todo. Conto eleger um deputado em todos os distritos, mas particularmente em Portalegre e em Évora", admitiu Rui Rio.