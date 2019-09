O Plenário é uma iniciativa pensada para alargar o debate nas legislativas de 6 de outubro a quem tenha ideias para apresentar para uma melhor governação do país. Há muito para discutir antes da ida as urnas e é por isso que queremos começar já a pensar o país que vamos ter (e ser) nos próximos quatro anos — e contamos com o seu contributo. Assim, lançámos o desafio, em forma de pergunta: Se fosse primeiro-ministro ou primeira-ministra nos próximos quatro anos, qual era o problema que resolvia primeiro? Ou, perguntando de outra forma: qual seria a sua prioridade para o país?

Rui Faria, do Feijó, juntou-se ao Plenário, leia aqui o seu contributo na íntegra:

Os portugueses descontarem 1% do vencimento para o sistema nacional de saúde! Não pagaríamos consultas ou taxas moderadoras nem exames! Penso que ajudaria a resolver o problema da saúde! Quem não estivesse disposto a descontar, continuaria a pagar como até agora! Criaria um teto máximo para os combustíveis, bens de primeira necessidade, comissões bancárias, arrendamento, portagens, propinas, gás, medicamentos e tratamentos! Baixava o IRS, consideravelmente para vencimentos até 1500.00€ brutos. Cortava nas verbas atribuídas a fundações e instituições que não contribuem em nada para a saúde e educação! Revia todos os contratos de fornecimento e manutenção de serviços e equipamentos de todos os organismos públicos e as PPP'S. Penas pesadas para homicídios, pedófilos, incendiários e crimes de colarinho branco! Para todos os que tivessem dívidas ao estado, nacionalizava tudo até recuperar o total das dívidas! Depois restituía as empresas, bancos, etc... e passava a controlar minuciosamente os ex-devedores! Criava tetos máximos para as reformas e aprovava para quem tivesse no mínimo 40 anos de descontos e 60 de idade a possibilidade de ir para a reforma sem cortes, tanto no público como no privado! Aumentava a pensão mínima para 350.00€! O voto era obrigatório!

