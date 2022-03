À entrada para o primeiro plenário da XV legislatura, no qual será feita a votação, Rui Rio foi questionado se Santos Silva poderá ser um bom presidente da Assembleia da República.

“Pode, claro que pode. Tanto pode ser um bom como um mau presidente, à partida não vamos dizer que é uma escolha sem lógica nenhuma. Claro que tem lógica, claro que tem currículo, portanto tem condições para ser um bom presidente, vamos ver ao longo do tempo”, afirmou.

No entanto, questionado se o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros contará com o seu voto, Rio respondeu: “O voto é secreto”.

O presidente do PSD, que vai abandonar a liderança do partido num processo que ficará concluído no início de julho, foi questionado se assumirá até ao fim o mandato de deputado, tendo confirmado que não.

“Aquilo que é a minha intenção é cumprir esta sessão legislativa”, disse, confirmando o que já tinha dado como provável em fevereiro, que seria ficar no parlamento apenas enquanto presidisse ao partido.

Sobre a sua ausência na parte da manhã do plenário, Rio respondeu que teve “afazeres pessoais” que impediram a sua presença.