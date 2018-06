Em declarações aos jornalistas ao final do dia de quarta-feira, à chegada ao aeroporto internacional de Luanda, o líder do PSD explicou que a visita a Angola envolve “dois contactos extraordinariamente relevantes”, referindo-se à reunião como o chefe de Estado, João Lourenço, e com o líder do MPLA, José Eduardo dos Santos, ambos esta quinta-feira, no contexto das relações que o partido mantém.

Questionado sobre a transferência do processo que julgava, desde janeiro, no tribunal de Lisboa, o ex-vice-Presidente da República Manuel Vicente, Rui Rio admitiu que houve morosidade na resolução do diferendo, com o envio do mesmo para julgamento em Luanda, já este mês, sendo por isso um exemplo da reforma do sistema judicial português que afirma preconizar.

“A morosidade é um dos aspetos e a morosidade que houve aqui, enfim, é a morosidade que há sempre [nos tribunais portugueses]”, observou.

Elogiou ainda o plano do Governo para implementar as autarquias locais em Angola, a partir de 2020, destacando o balanço “muito mais positivo” com as quatro décadas da administração local em Portugal, tendo em conta a qualidade de vida das pessoas.

A viagem do líder do PSD acontece depois de a Procuradoria-Geral da República ter transferido para Angola o processo judicial que envolve o ex-vice-Presidente do país Manuel Vicente.

O primeiro-ministro, António Costa, também deverá deslocar-se a Angola em breve, mas não foram ainda adiantadas datas.

Em 04 de junho, o chefe de diplomacia angolano, Manuel Domingos Augusto, disse, em Bruxelas, que estava a trabalhar diretamente com o seu homólogo português, Augusto Santos Silva, para que o programa da deslocação de António Costa a Angola “esteja à altura dessa visita”.

Na altura, Manuel Domingos Augusto comentou que a visita do primeiro-ministro português a Luanda “já poderia ter tido lugar antes”, se não fosse o processo do ex-vice-Presidente angolano, mas sublinhou que, resolvida que está essa questão, com a transferência do processo para a Justiça angolana, “agora o mais importante” é trabalhar em conjunto para repor a normalidade nas relações luso-angolanas.