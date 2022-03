Numa nota enviada pelo PSD, o partido indica que Rui Rio "está impedido de participar no Conselho de Estado desta tarde, bem como no Conselho Nacional do partido, agendado para hoje à noite, em Ovar, depois de ter testado positivo à covid-19"

Segundo a mesma fonte, "apesar de apresentar sintomas muito ligeiros, de acordo com as normas da DGS em vigor, terá de permanecer em isolamento nos próximos dias, não podendo igualmente estar presente nas reuniões da Comissão Permanente da Assembleia da República, que se realizam amanhã e quarta-feira".

"Assim, o Conselho Nacional do PSD terá lugar esta noite, no Centro de Arte de Ovar, sem a presença do Presidente do Partido, Rui Rio."

Segundo fonte oficial social-democrata, citada pela agência Lusa, Rio estaria com alguns sintomas ligeiros desde o fim de semana e decidiu, já em Lisboa, realizar um teste antes de participar na reunião do Conselho de Estado.

A reunião de hoje do Conselho de Estado, que tem como único ponto da ordem de trabalhos "a situação na Ucrânia", começou cerca das 15:20, com quatro ausências. Esta reunião do órgão político de consulta do presidente da República, que decorre no Palácio da Cidadela de Cascais, acontece no 19.º dia de invasão da Ucrânia pela Rússia.

Já o Conselho Nacional do PSD reúne-se hoje para votar a proposta da direção de calendário eleitoral, que prevê que o próximo presidente seja escolhido em diretas em 28 de maio, com Congresso entre 01 e 03 de julho.

A reunião tem início marcado para as 21:00, no Centro de Arte de Ovar (distrito de Aveiro), e tem na ordem de trabalhos a “aprovação da proposta da Comissão Política Nacional sobre antecipação da eleição direta do Presidente da Comissão Política Nacional e consequente marcação do Congresso Nacional do PSD” e a aprovação do Regulamento da eleição do Presidente da Comissão Política Nacional e do 40.º Congresso Nacional.