O secretário de Estado adiantou que aguarda o relatório da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) sobre a consulta pública no âmbito do serviço postal universal.

"Estamos a aguardar que nos enviem o respetivo relatório dessa consulta e a partir daí poderemos começar a trabalhar sobre as questões de fundo, prosseguiu.

Os CTT - Correios de Portugal são o prestador do serviço universal, ao abrigo do contrato de concessão do serviço postal universal que termina no final deste ano.

Questionado sobre prazo para o novo contrato de concessão do serviço postal universal, o governante disse que não havia "nenhuma urgência".

"A nossa preocupação é que não haja hiatos entre o fim deste contrato e o início do próximo", afirmou aos jornalistas, apontando que "até ao fim do ano é a data" que o Governo não quer que seja ultrapassada.

Sobre o facto do Estado voltar a ser acionista dos CTT, Alberto Souto de Miranda afirmou: "Nunca excluímos, mas não há nenhuma decisão neste momento".

As novas máquinas de tratamento de correio - quatro no centro de produção e logística sul (Cabo Ruivo) e um, em fase de instalação, no centro de produção e logística norte (Maia) - hoje inauguradas representam um investimento de 15 milhões de euros e integram os 40 milhões de euros de investimento previstos até 2021, no âmbito do Plano de Modernização e Investimento.

As novas máquinas de tratamento têm capacidade para tratar diariamente 800 mil cartas finas ou cerca de 350 mil objetos de correio médio.

O secretário de Estado salientou que hoje veio "testemunhar este investimento que a empresa esteve a fazer", salientando ser "fundamental que os CTT se saibam adaptar".