"É determinante. As pessoas para virem, para se manterem nestes territórios e para cá continuarem, têm de ter a certeza de que continuam a ter segurança", disse João Paulo Catarino aos jornalistas, após a sessão de abertura do seminário internacional sobre "Organização e policiamento em territórios de baixa densidade: que modelo?", organizado pelo Comando Territorial da GNR da Guarda.

Para o governante, também é "importante" que as pessoas que residem nas zonas do interior "tenham os mesmos padrões de qualidade do serviço público, onde está obviamente a segurança, que têm as pessoas que vivem nas Áreas Metropolitanas, porque é até uma questão de constitucionalidade".

Sobre a temática do seminário, João Paulo Catarino observou que a GNR tem "feito um extraordinário trabalho de proximidade" e "há hoje um conjunto de programas, no âmbito da GNR, precisamente para essa proximidade ser mais efetiva ainda".

Sobre o tema em discussão, referiu que "é um ótimo exemplo" de que a guarda "sabe que quer melhorar, sabe qual é o caminho e o percurso que tem que fazer para melhorar e para estar mais próximo dos cidadãos".

O presidente da Câmara Municipal da Guarda, Álvaro Amaro, também valorizou a iniciativa realizada no âmbito das comemorações de mais um aniversário do Comando Territorial da GNR da Guarda e elogiou o comandante Cunha Rasteiro "pela escolha do tema, que é atual".