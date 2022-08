Na 2.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário, a média foi positiva a todas as disciplinas, com exceção de Matemática A e Português Língua Não Materna, ambos com uma média de 9,8 valores, e Matemática Aplicada às Ciências Sociais (9,4 valores).

No caso da disciplina de Português o resultado “não é significativo uma vez que foi apenas realizado por um aluno”, sublinha uma nota do gabinete do Ministério da Educação com base em informação do Júri Nacional de Exames (JNE).

Em relação à 1.º fase dos exames nacionais, as notas costumam descer, mas há quatro disciplinas que se destacam, uma vez que essa tendência não se registou agora: Matemática B, Português, Geometria Descritiva A, Economia A e Inglês apresentam resultados superiores aos observados na 1.ª fase.

Já comparando com os resultados obtidos pelos alunos que realizaram as provas na 2.º fase no ano passado, verifica-se uma melhoria dos resultados a 18 disciplinas, que subiram a classificação média dos seus exames, enquanto nas restantes cinco a média desceu.

Nesta comparação destacam-se o exame final nacional de Matemática B (que subiu 2,5 valores este ano), Física e Química A (mais 1,6 valores), Desenho A (1,2) e os exames de Português e Geografia A, ambos com uma subida média de um valor.

Nas descidas, as maiores diferenças registaram-se às disciplinas de História A (menos 0,9 valores) e História da Cultura e das Artes (0,7 valores).

Ainda comparando com o ano passado, registou-se um aumento significativo de alunos inscritos: Nesta 2.ª fase, realizaram-se 55.055 provas, o que representa um aumento de 15,5% (no ano passado foram feitos 47.666 exames), segundo dados do JNE.

As cinco disciplinas com mais provas realizadas na 2.ª fase foram Matemática A (11.676 provas), Português (10.998 provas), Biologia e Geologia (10.983), Física e Química A (7.402 provas) e Economia A (2.493 provas).

As médias a estas cinco disciplinas foram: A Matemática A a média foi de 9,8 valores, a Português 12,2 valores; a Biologia e Geologia foi de 10,3; Física e Química foi agora de 10,4 valores e a Economia A 12 valores.

Segundo o JNE, os exames da 2.ª fase foram classificados por 3.523 professores, sendo que a avaliação da componente de produção e interação orais dos exames nacionais de línguas estrangeiras envolveu 1.143 avaliações da componente oral, na sua maioria a Inglês (1025 professores), seguindo-se os de Espanhol, Francês e Alemão.

OS exames da 2.º fase permitem aos alunos candidatarem-se à segunda fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES), podendo também estes estudantes candidatarem-se à 1.º fase com os resultados obtidos nos exames da 1.º fase.

As candidaturas para a 1.º fase do CNAES terminam a 08 de agosto, começando depois o processo para a 2.º fase. Os resultados dos alunos que se candidataram ao ensino superior na 1.ª fase será conhecido a 12 de setembro.

Este ano, à semelhança do que aconteceu desde a pandemia, os exames nacionais deixaram de ser exigidos para a conclusão do ensino secundário, servindo essencialmente para os alunos que querem candidatar-se ao ensino superior ou para melhorar a nota do secundário.