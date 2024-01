“A organização terrorista Hamas está a trabalhar para realizar ataques contra alvos no Médio Oriente, em África e na Europa, sob o comando de altos dirigentes da organização”, indicaram num comunicado conjunto as duas agências, que partilharam a informação com os serviços secretos de outros países.

Entre as informações reveladas, estão ordens da direção da organização para a aquisição de aeronaves não-tripuladas (‘drones’) e a utilização de elementos criminosos, com o objetivo de perpetrar ataques semelhantes ao de 7 de outubro em Israel, asseguraram as autoridades hebraicas.

A 14 de dezembro de 2023, as forças de segurança da Dinamarca e da Alemanha anunciaram a detenção generalizada de suspeitos de ligações ao Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) na Europa, “que agora estão a ser sujeitos a processos judiciais”.

“Num esforço contínuo dos serviços secretos, foi descoberta informação considerável que demonstra como a organização terrorista Hamas tem atuado para expandir a sua atividade violenta no estrangeiro, com o fim de atacar inocentes em todo o mundo”, afirmam a Mossad, que opera no estrangeiro, e o Shin Bet, que está presente em Israel e nos territórios palestinianos.

As agências de espionagem de Israel forneceram aos seus parceiros de outros países “uma imagem completa e profunda das atividades terroristas do Hamas, incluindo pormenores das áreas de ação, os alvos dos ataques e os envolvidos na execução dos planos”.

Tal inclui a identificação dos comandantes do Hamas no Líbano — onde recentemente Israel matou o ‘número dois’ do grupo, Saleh al-Arouri -, bem como os últimos membros que aderiram à sua infraestrutura operacional, além de informação fidedigna sobre a intenção do grupo de atacar a embaixada de Israel na Suécia.

“O Hamas inspira-se na atividade terrorista do regime iraniano e, tal como ele, aspira a atacar alvos israelitas, judaicos e ocidentais a qualquer preço”, acrescentam a Mossad e o Shin Bet no comunicado.

A 7 de outubro, combatentes do Hamas — desde 2007 no poder na Faixa de Gaza e classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, a União Europeia e Israel — realizaram em território israelita um ataque de proporções sem precedentes desde a criação do Estado de Israel, em 1948, fazendo 1.139 mortos, na maioria civis, segundo o mais recente balanço das autoridades israelitas, e cerca de 250 reféns, dos quais mais de 100 permanecem em cativeiro.

Em retaliação, Israel declarou uma guerra para “erradicar” o Hamas, que começou por cortes ao abastecimento de comida, água, eletricidade e combustível na Faixa de Gaza e bombardeamentos diários, seguidos de uma ofensiva terrestre ao norte do território, que entretanto se estendeu ao sul.

A guerra entre Israel e o Hamas, que completa no domingo 100 dias e continua a ameaçar alastrar a toda a região do Médio Oriente, fez até agora na Faixa de Gaza 23.843 mortos e mais de 59.000 feridos, na maioria civis, de acordo com o último balanço das autoridades locais, e cerca de 1,9 milhões de deslocados (cerca de 85% da população), segundo a ONU, mergulhando o enclave palestiniano sobrepovoado e pobre numa grave crise humanitária.